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Krimi von Peter JamesQueen Camilla unter Beschuss

Lesezeit: 2 Min.

Königin Camilla bei ihrer Ankunft zum jährlichen „Festival of Remembrance“ der Royal British Legion in der Royal Albert Hall in London.
Königin Camilla bei ihrer Ankunft zum jährlichen „Festival of Remembrance“ der Royal British Legion in der Royal Albert Hall in London.
Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa

Der britische Krimi-Bestsellerautor Peter James stellt seinen neuesten Band der erfolgreichen Grace-Reihe in München vor.

Von Fritz Göttler

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Peter James hat eine große Schar treuer Fans, vor allem mit seinen Romanen über den Detective Superintendent Roy Grace, der in Sussex verwickelte Fälle löst – durch zwanzig Bände sind sie ihm bislang in seinen Ermittlungen gefolgt (von denen noch nicht alle schon auf deutsch erschienen sind). Eines Tages im Jahr 2019  schrieb ihm eine seiner begeisterten Leserinnen, ein wirklich großer Fan, ob er sich vorstellen könne, dass Grace auch mal in London, wo sie wohne, in Aktion treten könnte.

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