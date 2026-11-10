Peter James hat eine große Schar treuer Fans, vor allem mit seinen Romanen über den Detective Superintendent Roy Grace, der in Sussex verwickelte Fälle löst – durch zwanzig Bände sind sie ihm bislang in seinen Ermittlungen gefolgt (von denen noch nicht alle schon auf deutsch erschienen sind). Eines Tages im Jahr 2019 schrieb ihm eine seiner begeisterten Leserinnen, ein wirklich großer Fan, ob er sich vorstellen könne, dass Grace auch mal in London, wo sie wohne, in Aktion treten könnte.