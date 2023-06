Von Anna Weiß

"Ich glaub', ich guck' mir das jetzt vom Klavier aus an", sagt Peter Fox mitten im Konzert und setzt sich. Kurz wird es ruhig im ausverkauften Circus Krone, aber bevor besinnliche Stimmung aufkommen kann, brüllt jemand: "Peter!" Fox spielt einen Song an, "das klingt doch wie ...", und das Publikum singt euphorisch "Aufstehn" an, den Hit der Gruppe Seeed, mit der Peter Fox berühmt wurde. Doch der Berliner hat es ausgetrickst: "Sorry München, es ist kurz mit mir durchgegangen", sagt er amüsiert und spielt stattdessen "Lass sie gehn" von Seeed.