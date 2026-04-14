Die besten Freunde seien die unbequemen, die einem nicht immer nur zustimmen, sagt Peter Cornelius im Deutschen Theater. Mit 75 Jahren blickt er hier auf eine Karriere zurück, die spätestens 1973 mit einem gewonnenen Talentwettbewerb des ORF begonnen hatte. Seitdem konnte der gebürtige Wiener auch einige Hits in den deutschen Hitparaden platzieren. Das herrlich entspannte „Der Kaffee ist fertig“ zum Beispiel, oder „Du, entschuldige, I kenn di“. Die Redewendung „Reif für die Insel“ ist längst so sehr in den deutschen Sprachgebrauch übergegangen, dass viele gar nicht wissen, dass auch sie tatsächlich von Peter Cornelius geschaffen wurde.
Konzert im Deutschen TheaterPeter Cornelius zeigt sich in München zeitlos gut – aber zu brav
Lesezeit: 2 Min.
Der Österreicher Peter Cornelius bedient im Deutschen Theater seine Fans mit Gitarren-Virtuosität und unvergänglichen Hits. Doch wer auf Überraschungen gehofft hat, wird eines Besseren belehrt.
Kritik von Dirk Wagner
Michael Patrick Kelly:„Weinen ist befreiend, es ist heilend“
Mit der „Kelly Family“ wurde er früh berühmt, inzwischen coacht Michael Patrick Kelly selbst den Nachwuchs. Ein Gespräch über „The Voice Kids“, große Gefühle auf der Bühne und warum ihm Tränen so wichtig sind.
Lesen Sie mehr zum Thema