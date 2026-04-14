Die besten Freunde seien die unbequemen, die einem nicht immer nur zustimmen, sagt Peter Cornelius im Deutschen Theater. Mit 75 Jahren blickt er hier auf eine Karriere zurück, die spätestens 1973 mit einem gewonnenen Talentwettbewerb des ORF begonnen hatte. Seitdem konnte der gebürtige Wiener auch einige Hits in den deutschen Hitparaden platzieren. Das herrlich entspannte „Der Kaffee ist fertig“ zum Beispiel, oder „Du, entschuldige, I kenn di“. Die Redewendung „Reif für die Insel“ ist längst so sehr in den deutschen Sprachgebrauch übergegangen, dass viele gar nicht wissen, dass auch sie tatsächlich von Peter Cornelius geschaffen wurde.