Die Pet Shop Boys gehen wieder auf Tour und spielen am Samstag in der Olympiahalle.

Von Eva Charlotte Goldbach

Die "West End Girls" Münchens hören den gleichnamigen Song der Pet Shop Boys bestimmt nicht zum ersten Mal. Und auch sonst mag der Klassiker des postmodernen Duos, bestehend aus Neil Tennant und Chris Lowe, wohl kaum an irgendjemandem vorbei gegangen sein. Nach zwei Jahren Pandemiebeschränkung touren die Pet Shop Boys nun durch Europa, eines der sieben Konzerte findet am 14. Mai in der Münchner Olympiahalle statt.

"Dreamworld - The Greatest Hits Live 2022" heißt die Tour, dabei werden die Nummer-Eins-Tracks der Band gespielt - und davon gibt es viele. Die Pet Shop Boys haben eine beachtliche Karriere hinter sich, gegründet in den Achtzigerjahren, entwickelten sie sich in einer sich rasend schnell wandelnden Musikindustrie immer weiter und erfanden sich neu. Dabei prägten die Pet Shop Boys das Dance-Pop-Genre. Eine 40-jährige Erfolgskarriere lohnt dann wohl auch eine Betrachtung. In eine "Dreamworld" der Musik eintauchen möchten die Pet Shop Boys auch auf ihrer Tournee; dass auch die Show überzeugen kann, bewiesen sie bereits während der vergangenen 40 Jahre. Einen neuen Look und dezent modernisierten Sound wird es trotzdem geben, lassen zumindest das neue Album "Hotspots" und die dunkle, minimalistische Inszenierung der Band in einem grauen, eckigen Bunker vermuten.

Pet Shop Boys, Sa., 14. Mai, 20 Uhr, Olympiahalle, www.olympiapark.de