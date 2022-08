Ein wenig spektakuläres Geschäftshaus in der Altstadt soll abgerissen werden. Was den Fall spannend macht, ist, wem das Gebäude gehört - und welche Pläne die Eigentümer auch für eine benachbarte Traditionsimmobilie haben.

Von Lea Kramer

Feine Nylonstrümpfe kauft die bayerische Frau von Welt noch in den 1980ern an der Perusastraße, Herren bekommen dort Luxusschuhe aus Italien, Ungarn oder England. Das Münchner Familienunternehmen Tretter hat im Gebäude mit der Hausnummer 7 viele Jahre lang unter dem Namen Schuhhaus Thomas seine zweitgrößte Filiale betrieben. Ende August hat das Schuhhaus die Zweigstelle geschlossen - und die Innenstadt damit erneut ein traditionsreiches Ladengeschäft verloren. Viel spannender noch als der Niedergang der Altstadt-Händler ist, was mit dem Geschäftshaus an der Perusastraße nach dem Auszug geschehen wird. Das Gebäude soll abgerissen und neu gebaut werden. Das ist vor allem deshalb brisant, weil frühere Pläne rund um das Grundstück im Graggenauer Viertel auf heftige Kritik aus der Bevölkerung und anschließend auch der Politik gestoßen sind.