12. März 2019, 18:29 Uhr Personenbeförderung Taxler-Streik am Vormittag

Protest gegen Liberalisierung des Marktes

Wer an diesem Mittwochvormittag ein Taxi bestellen will, hat es in München schwer. Von 1o Uhr bis 11.30 Uhr stellen die Taxizentralen jegliche Vermittlung ein. Die Branche protestiert damit gegen die geplante Liberalisierung des Personenbeförderungsgesetzes. Notfälle werde man natürlich dennoch befördern, erklärt Frank Kuhle, Chef des Landesverbandes Bayerischer Taxi- und Mietwagenunternehmen.

Die Taxler wollen von 10 bis 12 Uhr vor der Staatskanzlei gegen die Änderungen demonstrieren. Doch der Online-Taxivermittler Mytaxi boykottiert den Protest. Er hat seinen Mitgliedern eine Prämie von 50 Euro versprochen, wenn sie zwischen 6 und 11.59 Uhr vormittags mindestens neun Aufträge übernehmen. Mytaxi ist ein gemeinsames Mobilitätsangebot der Autohersteller Daimler und BMW. Kuhle wertet den Boykott als "Unverschämtheit". Vor allem die Begründung in dem Aufruf von Mytaxi an die Fahrer, dass das Eckpunktepapier der Bundesregierung "keine gute Nachricht" sei, man aber bitte die Fahrgäste nicht vergessen dürfe, sei scheinheilig, so Kuhle.

Die Taxler wollen mit ihrem Protest verhindern, dass per Gesetz die mit den Taxis konkurrierenden Mobilitätsanbieter gestärkt werden. So ist vorgesehen, dass Einschränkungen für Online-Anbieter wie Uber, der in anderen Ländern schon das traditionelle Taxigewerbe zum Teil aus dem Markt gedrängt hat, wegfallen. Bisher dürfen Uber und ähnliche Mitbewerber offiziell keine Fahrgäste auf der Straße aufsammeln. Für sie gilt die sogenannte Rückkehrpflicht zum Dienstsitz, sobald ein Fahrauftrag erledigt ist und kein Folgeauftrag vorliegt. Die Taxibranche sieht sich dadurch massiv bedroht. Vor allem, weil für sie strikte Regeln gelten, wie die Beförderungspflicht, der obligatorische Nachweis der Ortskunde sowie feste Tarife. Firmen wie Uber hingegen erheben Preise, die je nach Nachfrage variieren. Bei Flaute schnappen sie so den Taxlern mit günstigen Preisen die Kunden weg. Bei hoher Nachfrage, etwa während des Oktoberfests hingegen, steigen die Preise auf ein Vielfaches des Taxitarifs.