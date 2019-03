27. März 2019, 18:47 Uhr Personalwechsel Neue Präsidentin am Landgericht

Am Landgericht München I geht es rund. Nicht, was die zu verhandelnden Fälle betrifft, sondern eher personell: Justizminister Georg Eisenreich verabschiedete am Mittwoch Landgerichtspräsident Hans-Joachim Heßler und führte als seine Nachfolgerin Andrea Schmidt ein. Darüber hinaus wird ab dem 1. Mai einer der exponiertesten Posten am Landgericht München I neu besetzt: Erstmals wird mit Elisabeth Ehrl eine Frau den Vorsitz der ersten großen Schwurgerichtskammer übernehmen und zusammen mit der zweiten Kammer Münchens Kapitaldelikte verhandeln. Michael Höhne, der der ersten Strafkammer über neun Jahre lang vorsaß, wird zur gleichen Zeit an das Oberlandesgericht wechseln und sich künftig mit Staatsschutzdelikten beschäftigen. Für Andrea Schmidt, 60, ist die Adresse an der Nymphenburger Straße eine altbekannte. Sie war bereits 17 Jahre lang als Richterin am Landgericht München I tätig, ehe sie ins Justizministerium wechselte, wo sie zuletzt das Landesjustizprüfungsamt leitete. "Ich könnte mir keine geeignetere Präsidentin für dieses Gericht vorstellen", sagte der Justizminister anlässlich der Amtseinführung. Hans-Joachim Heßler, dessen "juristisches Können und Menschlichkeit" Eisenreich hervorhob, wird dem Bayerischen Obersten Landgericht vorstehen, das nach seiner Auflösung 2006 im vergangenen Jahr wieder installiert wurde.