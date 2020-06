Bewohnerinnen eines Münchner Seniorenheims sind mit dem Rollstuhl unterwegs. In vielen Einrichtungen fehlt es an Personal.

Um die Situation in Heimen zu verbessern, stellt die Stadt Forderungen an Berlin

Die Pflege ist ein anspruchsvoller Job, stressig, einnehmend - und dazu noch schlecht bezahlt. Sozialreferentin Dorothee Schiwy kennt manche Geschichten von Pflegerinnen und Pflegern. Einer habe beispielsweise komplett die Branche gewechselt und wurde Hausmeister, erzählt sie. Lieber noch weniger verdienen, als in dieser Mühle zu stecken, laute da die Devise. Dabei brauche es immer mehr Pflegekräfte, die Bevölkerung werde immer älter, dadurch steige naturgemäß der Pflegebedarf. Man müsse den Personalschlüssel dringend aufstocken und die Bezahlung aufbessern, verlangt die Sozialreferentin. Diese und weitere Forderungen zum Thema Pflege adressiert Schiwy an die Bundesregierung. Dazu hat sie, unterstützt von der neu ernannten Dritten Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD), zur Pressekonferenz geladen. Die demografischen Entwicklungen machten "umfassende Reformen dringend erforderlich".

Im Wesentlichen wünscht sich die Stadt mehr Unterstützung und Regulierung vom Bund. In der stationären Pflege zum Beispiel sollen medizinische Behandlungen aus Steuermitteln finanziert werden und nicht mehr, wie es jetzt der Fall ist, von privaten Einkünften oder Ersparnissen der Pflegebedürftigen - oder der Sozialhilfe, wenn das Ersparte aufgebraucht ist. Manche haben ihr ganzes Leben lang gearbeitet und Sozialabgaben geleistet, auch in die Pflegeversicherung eingezahlt, und müssen trotzdem bis zu 2400 Euro Eigenanteil monatlich draufzahlen, sagt Schiwy. Das sei nicht hinnehmbar und treibe viele Betroffene in die Armut. Deshalb schwebt den beiden mittelfristig eine Pflegevollversicherung vor - mit einer gedeckelten Eigenbeteiligung. Ein steuerfinanziertes Pflegesystem, das über staatliche und kommunale Strukturen organisiert ist, sei nötig, man könne sich ein Beispiel an den skandinavischen Ländern nehmen.

Ebenfalls essenziell sei es, der Abwanderung der Pfleger in andere Berufe entgegenzuwirken, indem man ihre Arbeit besser entlohnt und mehr Kollegen anstellt. Dass seit diesem Jahr eine einheitliche Pflegeausbildung eingeführt wurde, könnte außerdem verstärkt dazu führen, dass Pfleger vom Altenheim ins Krankenhaus wechselten, weil dort die Bezahlung oft besser sei. "Es ist ein hart umkämpfter Markt", sagt Schiwy. Dem müsse man auf Bundesebene entgegenwirken. Ein Ansatz wäre etwa die tarifliche Gleichstellung von Pflegern in Krankenhäusern und Heimen.

Tatsächlich setzen Schiwy und Dietl voll auf den Bund. Ihre Handlungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene seien begrenzt, die bayerische Staatsregierung zeige auch nicht unbedingt viel Initiative, beklagt Schiwy. Also alles bloß Hoffnungen und Wünsche, gerichtet an die große Politik? Der Bund habe Verbesserungen in der Pflege im Koalitionsvertrag verankert, heißt es von einem Mitarbeiter Schiwys aus dem Sozialreferat. Wäre nicht Corona gewesen, hätte man etwa um diese Zeit mit Reformvorschlägen vom Bundesgesundheitsministerium gerechnet. Die Coronakrise habe die Lage weiter zugespitzt, sagt Bürgermeisterin Dietl, und die Probleme in der Pflege sichtbarer gemacht. "Wir sehen uns in der Verpflichtung, das deutlich zu formulieren."