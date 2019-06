6. Juni 2019, 18:46 Uhr Personalausschuss IT in der Kritik

Stadträte rügen drei Referenten in einer Sitzung

Dass gleich drei Referenten ordentlich eine mitbekommen würden, das kam aus dem Nichts. Der wichtigste Punkt im Personal- und Verwaltungsausschuss, die Verdoppelung der München-Zulage, wurde vertagt. Doch zuvor gerieten ins Feuer: IT-Referent Thomas Bönig, Kämmerer Christoph Frey und Personalreferent Alexander Dietrich. Im Wesentlichen ging es um die Informationstechnik der Stadt. Im zuständigen Referat von Thomas Bönig sollten alle großen Projekte zusammenlaufen, damit der Stadtrat diese auch steuern kann. Das sollte nun auch passieren, sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). "As soon as possible."

Kämmerer Christoph Frey etwa treibe einen Neustart des Computerprogramms SAP in seinem Haus voran, der bis zu 300 Millionen Euro kosten könnte. Diese Summe habe der Parteikollege auf "unverschämte" Weise dem Stadtrat untergemogelt, sagte SPD-Stadträtin Anne Hübner. OB Reiter merkte dazu süffisant an, da hätte er "gerne ein bisschen mitentschieden". Dazu rügte der Stadtrat auch, dass Frey und Personalreferent Alexander Dietrich (CSU), der auch ein IT-Projekt am Laufen hat, im kommenden Haushalt fast alle neuen Stellen wegstreichen wollten. Die für ihre eigenen IT-Projekte wären aber noch dick drin, hieß es.