13. Dezember 2018, 22:32 Uhr Perlach Weiden müssen weichen

In der Grünanlage "Am Graben" in Perlach werden beim Spielplatz noch in dieser Woche drei Weiden gefällt. Wegen eines Pilzbefalls beträgt die Restwandstärke nur mehr zwei Zentimeter, die Bäume drohen umzufallen. Es wird nachgepflanzt, außerdem muss eine weitere Weide, ebenfalls wegen Pilzbefalls, stark zurückgeschnitten werden. Der Bezirksausschuss Ramersdorf-Perlach und die Untere Naturschutzbehörde sind informiert.