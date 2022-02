Von Patrik Stäbler

Die Deutsche Bahn zieht ihr Ausbildungs- und Simulatorzentrum von Aubing nach Perlach um. Das freut die dortige Lokalpolitik, denn die künftige Heimat der DB-Azubis sei ein Gebäude, das lange Zeit "ein Stiefkind" im Gewerbegebiet an der Bayerwaldstraße gewesen sei, sagt Thomas Kauer (CSU), Vorsitzender im Bezirksausschuss Ramersdorf-Perlach (BA).

Gemeint ist der ehemalige AOK-Firmensitz in der Hofer Straße 21 bis 25, wo ein Investor vor einigen Jahren ein Boardinghouse für 1100 Arbeiter errichten wollte - inmitten mehrerer Bordelle, Nacht- und Saunaclubs. Das Entsetzen im BA ob dieser Pläne war seinerzeit groß. Das Vorhaben der Bahn hingegen, "die für ein hohes Maß an Seriosität steht", so Kauer, bewerten viele Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitiker positiv.

Um das 1992 errichtete Bürogebäude an die Wünsche des neuen Mieters anzupassen und energetisch auf den neuesten Stand zu bringen, würden dort umfangreiche Umbau- und Sanierungsmaßnahmen stattfinden, sagte Architekt Henner Gadeberg von der Isaria Projektentwicklungs GmbH, der das Grundstück gehört. Er stellte die Pläne bei einer Videokonferenz den BA-Mitgliedern des Unterausschusses Bauvorhaben, Stadtplanung und Stadtteilentwicklung vor und betonte: "Diese Nutzung ist gut für das ganze Quartier, weil es da hinten doch ein wenig arg unbelebt ist." Gadeberg zufolge wird die Deutsche Bahn zirka die Hälfte der 13 500 Quadratmeter in dem Gebäude für 20 Jahre anmieten. Für die übrigen Flächen gebe es verschiedene Interessenten - "vornehmlich aus dem Bereich Büronutzung".

Detailansicht öffnen Erst gab es Pläne für ein Boardinghouse, nun sollen neben der Bahn wahrscheinlich Büros in das Gebäude kommen. (Foto: Florian Peljak)

Laut Bahn soll es zum Start des neuen Ausbildungsjahrs im September am neuen Standort in Perlach losgehen. Man rechne mit täglich 250 Azubis und Beschäftigten, sagte Gadeberg. Von Dezember an sollen dann auch zwei Fahrsimulatoren bereit stehen, die von Aubing nach Perlach umziehen. Für sie werde man im Westen des Gebäudes eine neue Halle anbauen, sagte der Architekt. "Da warten wir gerade auf die Baugenehmigung."

An den Zugsimulatoren sollen nicht nur Auszubildende unterrichtet werden, sondern auch fertige Lokführerinnen und Lokführer müssten sich dort - ähnlich wie Pilotinnen und Piloten - regelmäßigen Tests unterziehen, sagte Gadeberg. Ihm zufolge ist in der Halle ein Betrieb rund um die Uhr geplant. "Solche Simulatoren gibt es nicht so viele in Deutschland. Deshalb werden Lokführer aus der halben Republik hierherkommen." Übernachtungsmöglichkeiten seien in dem Gebäude aber nicht vorgesehen, sagte Gadeberg auf Rückfrage von Kauer. Die Bahn gehe zudem davon aus, dass 80 Prozent der Gäste mit der S-Bahn anreisen.

Diese Zahl nahmen die BA-Mitglieder mit Erleichterung zur Kenntnis. Schließlich gebe es im Perlacher Gewerbegebiet ein großes Problem, und das sei die Erschließung, sagte Wolfgang Thalmeir (CSU), der Vorsitzende des Unterausschusses. "Man kommt dort ausschließlich über die Weidener Straße rein, und das ist eine schmale Straße, die noch dazu durch ein Wohngebiet führt." Auch deshalb hatte sich der BA in der Vergangenheit stets gegen Bauvorhaben wie das Boardinghouse oder ähnliche Pläne ausgesprochen. "Wir hatten die Sorge, dass auch dieses Objekt - in Anbetracht der Umgebung - einer kritischen Nutzung zugeführt wird", sagte Wolfgang Thalmeir. "Umso besser ist jetzt die Lösung, dass die Bahn in das Gebäude einziehen wird."