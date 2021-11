Der Pflanzeltplatz in Perlach ist als Ensemble in Gefahr, auch wenn die Häuser Nummer 7 und 8 (links) nun nicht abgerissen werden dürfen.

Von Patrik Stäbler

Die Stadt München hat Neubauplänen am Perlacher Pfanzeltplatz eine Absage erteilt. Wo derzeit an den Hausnummern 7 und 8 zwei historische und sichtlich in die Jahre gekommene Häuser stehen, wollte der Eigentümer ein mehrstöckiges Wohn- und Geschäftshaus samt Tiefgarage errichten. Den Bauantrag hierfür habe die Lokalbaukommission (LBK) nun aber abgelehnt, teilt das Stadtplanungsreferat mit - "insbesondere aus Gründen des Denkmalschutzes". Zwar handelt es sich bei den Gebäuden nicht um Einzelbaudenkmäler, jedoch zählen sie zum Ensemble "Ehemaliger Ortskern Perlach".

Die Entscheidung der LBK kommt zu einem Zeitpunkt, an dem etliche Perlacherinnen und Perlacher den Charakter des Pfanzeltplatzes bedroht sehen. Anlass dafür sind diverse Bauvorhaben - teils bereits abgeschlossen, teils in Planung - sowie zunehmender Verkehr und Parkdruck. Dem Bezirksausschuss (BA) Ramersdorf-Perlach zufolge gefährdet diese Entwicklung nicht nur das Ensemble Pfanzeltplatz, sondern auch dessen Rolle als "bürgerschaftlicher Mittelpunkt Perlachs", wo sich Vereine treffen und verschiedene Feste stattfinden.

Eine "Task Force Ortskern Perlach" lehnt das städtische Planungsreferat ab

Im Juni hatte der Bezirksausschuss die Gründung einer "Task Force Ortskern Perlach" gefordert, um in Workshops Ideen und Verbesserungsvorschläge erarbeiten zu können. Das Planungsreferat lehnte diesen Vorschlag jedoch als "nicht zielführend" ab. Wie sehr die Fronten zwischen den Lokalpolitikern und der Verwaltung bei dem Thema verhärtet sind, zeigt eine aktuelle Stellungnahme des Gremiums zu einem anderen Bauvorhaben - nämlich der Errichtung eines Gebäudes mit 17 Wohnungen sowie einer Tiefgarage am Pfanzeltplatz 12. "Nachdem das Planungsreferat auf keine der bisherigen Anregungen, Anfragen und Forderungen nach einer Gesamtplanung für den alten, historischen und ensemblegeschützten Dorfplatz reagiert hat, sieht sich der Bezirksausschuss nicht mehr in der Lage, auch nur einem Bauvorhaben, das rund um den Platz zur Realisierung geplant wird, zuzustimmen", heißt es in der Stellungnahme. Und weiter: "Wenn schon die Landeshauptstadt München der langfristigen Zerstörung des Platzes zusehen möchte, der Bezirksausschuss wird dies jedenfalls so nicht reaktionslos akzeptieren."

In einem fraktionsübergreifenden Antrag fordert der BA nun ein Maßnahmenpaket mit zwölf Punkten. Die ersten sechs, die ein Jahr lang erprobt werden sollen, betreffen den Verkehr am Pfanzeltplatz und regen etwa die Sperrung der westlichen Fahrbahn für Autos und die Umwandlung von Parkplätzen an. Die weiteren Punkte umfassen unter anderem die Prüfung von versenkbaren Pollern, eine Neumarkierung der Parkplätze und eine Verkehrszählung. Der Zwölf-Punkte-Plan könne freilich bloß "ein erster Aufschlag" sein, betont Werner Nüßle (Grüne). Er regt an, das Thema über die jeweiligen Parteien in den Stadtrat zu bringen. Denn: "Wenn sich wirklich etwas verändern soll, dann wird das nur mit der Aufstellung eines Bebauungsplans und einer Veränderungssperre gehen", findet Werner Nüßle.