2. September 2018, 22:17 Uhr Perlach Fotosafari durch Waldperlach

Mit Handy oder Kamera in der Hand können sich Kinder und Jugendliche von zehn bis 16 Jahren am Mittwoch, 5. September, auf Fotosafari durch Waldperlach begeben. Nach einer kurzen Einführung um 15 Uhr ziehen sie in Gruppen durch den Ortsteil und sollen all das fotografieren, was für sie "Daheim in Waldperlach" bedeutet oder was ihnen an der Umgebung gefällt, auffällt oder missfällt. Eine Auswahl der Bilder wird beim Workshop-Finale im Oktober in der Grundschule an der Gänselieselstraße 33 ausgestellt. Die Siedler- und Eigenheimervereinigung Waldperlach-Neubiberg organisiert den Workshop mit der Freiwilligen Feuerwehr Waldperlach als Teil des Projekts "Waldperlach gestalten". Sie bittet um Anmeldung mit Vornamen und Altersangabe bis Dienstag, 4. September, unter waldperlach.gestalten@gmail.com.