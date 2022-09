Kreativquartiere in Bayern

Auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Penzing soll eines der modernsten Filmstudios in Deutschland entstehen. Noch gibt es offene Fragen, doch die Ziele sind ehrgeizig - und die erste Hollywood-Produktion ist auch schon da.

Von Bernhard Blöchl, Penzing

Das Monument Valley liegt im oberbayerischen Penzing. Joe Neurauter steht vor den roten Sandsteinformationen, die die Landschaft im Westen der USA so unverwechselbar machen, und sagt: "Ich kann Berge versetzen." Zwar braucht er dafür einen Mitarbeiter am Computer, aber ja, er kann es. Auf Knopfdruck verändert sich die Szenerie hinter ihm, und plötzlich steht der Mann mit Brille, Bart und Kappe vor einem Baum mit wiegenden Ästen, der vorher nur als kleiner Punkt am Fuße des Berges zu erkennen war.