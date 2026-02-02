Es sind entsetzte Gesichter, in die man blickt, während der Staatsanwalt die Anklageschrift gegen einen 27-jährigen Studenten verliest: Der Mann soll seine Freundin in sieben Fällen teilweise stundenlang betäubt, misshandelt und seine Taten sogar gefilmt haben. Dass die Frau die Sedierung mit verschiedenen Medikamenten überhaupt überlebt hat, ist nach den Worten der Staatsanwaltschaft reiner Zufall. Angeklagt ist der Chinese, der in Chats mit Gleichgesinnten betäubte Frauen als „tote Schweine“ titulierte, unter anderem wegen versuchten Mordes in sieben Fällen.