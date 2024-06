Kritik von Harald Eggebrecht

Am Ende dieses von feuriger Musizierlaune, technischer Akkuratesse und symphonischem Geist geprägten Konzerts im Prinzregententheater unter der so energischen wie elastischen Leitung von Enrico Onofri gab es einen Abschied, so herzlich wie wehmütig für den Cellisten Michael Weiß. 37 Jahre hat er im Münchener Kammerorchester gespielt und war viele Jahre dessen Orchestervorstand. Es ist gewiss nicht einfach, ein solches, das Berufsleben in alle Richtungen bestimmendes Orchestermutterschiff zu verlassen. Michael Weiß wurde gefeiert, seine Kollegen brachten ihm zwei Extra-Ständchen dar.