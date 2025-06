Mit 15 hatte Peggy March ihren ersten Nummer-eins-Hit in den USA, ihr Manager verprasste den Gewinn. In Deutschland fand sie ihre zweite Heimat – jetzt mit 77 feiert sie ihr Comeback.

Von Michael Zirnstein

Auch in der Schlagerwelt, oder sagen wir: gerade in der Schlagerwelt, scheint nicht immer die Sonne. Und da zeigt sich dann, wer dem Unwetter trotzt und ein echter Sonnenschein ist. Zum Beispiel in der TV-Open-Air-Sendung „Immer wieder sonntags“ Mitte Juni in der ARD. Es kübelt, die Zuschauer hocken tropfend in durchsichtigen Ponchos – eigentlich Spaß-Verhüterlis – herum. Und dann kommen Peggy March und Oli P., sie lassen die Stimmungssonne aufgehen.