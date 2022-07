Von Sabine Reithmaier, Regensburg

Acht Keramikfiguren in Rollstühlen - das ist ein ungewohnter Anblick in einer Ausstellung. Eine weitere Gestalt, gekleidet im dunklen Habit einer Nonne, sitzt auf einem normalen Stuhl. Die Gruppe geschaffen hat Pawel Althamer, der polnische Bildhauer, Performer und Videomacher, der mit seinem partizipativen Ansatz und einem unbegrenzten Vertrauen auf die kommunikationsfördernde Kraft der Kunst schon vieles ermöglicht hat, was andere für nicht realisierbar hielten.

Beispielsweise einen großen, wenig attraktiven Wohnblock, in dem der Künstler einst selbst lebte, in eine schimmernde Lichtskulptur zu verwandeln, was Althamer im Warschauer Stadtteil Bródno zum Jahrtausendwechsel gelang. Er klingelte an jeder Wohnungstür des Blocks, sprach mit jedem Bewohner und schaffte es, allein durch das An- und Ausschalten der Zimmerbeleuchtungen zur vereinbarten Zeit eine "2000" auf dem Fensterraster erscheinen zu lassen.

In diesem Jahr hat Althamer den Lovis-Corinth-Preis erhalten. Die Auszeichnung vergibt das Kunstforum Ostdeutsche Galerie alle zwei Jahre gemeinsam mit der Künstlergilde Esslingen an Künstler, die durch Leben und Wirken mit den Kulturlandschaften des Ostens verbunden sind. Als erster erhielt 1974 Karl Schmidt-Rottluff den Preis; es folgten Künstler wie Markus Lüpertz, Sigmar Polke, Katharina Sieverding, Magdalena Jetelova oder Peter Waibel. Jetzt also Pawel Althamer, Jahrgang 1967, der wie alle Preisträger mit einer großen Ausstellung in der Ostdeutschen Galerie gewürdigt wird.

Detailansicht öffnen Pawel Althamer in der Begegnung mit seinem Selbstporträt, das ihn zeigt, wie er eine Figur seiner Mutter schnitzt. (Foto: Uwe Moosburger/Uwe Moosburger)

Was in der Ausstellung sofort auffällt, ist die ungewöhnliche Werkmischung: Neben der fast realistisch anmutenden Bildhauerei findet sich jede Menge Kollektivkunst, die von Althamers Fähigkeit zeugt, andere Menschen in den künstlerischen Prozess zu integrieren. Diese spezielle Begabung entdeckte er, als er zehnjährig mit seinen Eltern in den Stadtteil Bródno zog, ein Umzug, den er zunächst als traumatisch empfand. Er war darauf angewiesen, mit ganz unterschiedlichen Menschen Freundschaften zu schließen und gemeinsame Projekte zu entwickeln. Doch bald stellte er fest, dass ihm das gut lag.

An Selbstbewusstsein mangelt es ihm nicht. Er inszeniert sich gern als Schamane, Hoher Priester oder Zauberer - davon erzählen die Selbstporträts im großen Saal. Fast lebensgroß zeigt er sich als "Sorcerer", ein Magier, der sich wie in einem rituellen Tanz um die eigene Achse dreht. In "Mama III" sitzt er als nackte Figur im Schneidersitz, schnitzt versunken an einer winzigen Plastik seiner Mutter. Sein nackter Körper trägt Tattoos, die andere, angeleitet von Althamer, vor dem Brennen der Tonfigur in die Oberfläche ritzten. Einblicke ins Leben des Künstlers gewährt auch ein dreistöckiges Puppenhaus, eine Erinnerung daran, dass Althamer und seine erste Frau Monika anfangs davon lebten, Puppen herzustellen. Der Künstler liegt schlafend zwischen angefangenen Arbeiten im chaotischen Keller, Monika näht im Dachgeschoss Kleider für die herumstehenden Puppen. In der Mitte sitzt Tochter Weronika mit Freund auf dem Sofa und schaut sich im Fernsehen einen von ihr selbst gedrehten Film an.

Für Restauratoren müssen seine Arbeiten ein ziemlicher Schrecken sein

Althamer bezieht ständig andere in den kreativen Prozess mit ein. Schon 2008 zog er mit seinen Anhängern los, um die Welt unter dem Label "Common Task" zu erobern. Er schritt oder fuhr voran, von Kopf bis Fuß in Gold gehüllt, die Jünger trugen goldene Astronautenanzüge - daran erinnern in der Ausstellung einige und eine kleine Plastik. Mittlerweile ist er mit "Common Task" bis nach Brasilien, Belgien, Großbritannien oder Mali gereist. Dort lernte er während einer seiner Touren auch den Bildhauer Youssouf Dara kennen, den er nach Bródno einlud. In dieser Zusammenarbeit entstand der "Afronaut", eine Figur, die sich auch aus afrikanischen Skulpturen zusammensetzt.

Für Restauratoren müssen seine vielschichtigen, aber oft ziemlich fragilen Arbeiten ein ziemlicher Schrecken sein. Er spielt gern mit unterschiedlichsten Materialien, formt Gestalten aus Holz, Steinen, Zweigen, Muscheln, Stahl, verwendet aber auch Polyethylen und andere Kunststoffe. Witzig die Installation "God bless America", die er in New York mit Jim Costanzo, Donald Sing und Roman Stánczak schuf: eine lebensgroße Figur aus Naturmaterialien mit einer riesigen US-Fahne in der Hand, zusammengesetzt aus lauter Dollarscheinen. Erwähnenswert auch die Skulptur "Avenue of the Rising Sun", ein Entwurf für ein Denkmal, das an Journalisten und Künstler erinnert, die sich in Belarus für demokratische Ideale einsetzten und eingesperrt wurden. Zum ersten Mal öffentlich präsentiert wird in Regensburg das Video der Performance "Agnus Dei". Althamer hatte 2012 den berühmten Genter Altar der Brüder van Eyck in der Kathedrale St. Bavo nachgestellt und das zentrale Bild des Flügelaltars, die Verehrung des Lamms, in eine leichte sommerliche Performance übersetzt.

Und die Rollstuhlfahrer? Seit 1993 gibt Althamer Keramikkurse in einem Zentrum für Multiple-Sklerose-Kranke. Der "Nowolipie Gruppe", benannt nach der Straße, in der sich das Zentrum befindet, ist in der Regensburger Ausstellung ein kleiner Raum gewidmet. Joanna Grodzicka, die Frau im Ordenskleid, ist die Initiatorin der Gruppe. Sie trat ins Kloster ein, als sie wie durch ein Wunder von ihrer Krankheit geheilt wurde. Sie und eine Reihe von anderen Gruppenmitgliedern würdigt Althamer mit jeweils einer kleinformatigen Skulptur. Aber auch hier präsentiert er nicht nur seine Arbeiten, sondern auch die gemeinsamen Werke des Künstlerkollektivs, das mit ihm all die Jahre "einen Entwurf für das Ego eines Künstlers erarbeitet - eines Künstlers, der ein außergewöhnlicher Mann ist" (Althamer).

Pawel Althamer. Lovis Corinth-Preis 2022, bis 11. September, Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg.