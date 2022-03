Das Kunstforum Ostdeutsche Galerie in Regensburg würdigt den polnischen Künstler mit einer großen Ausstellung.

Paweł Althamer erhält 2022 den Lovis-Corinth-Preis. Der polnische Künstler, seit den 1990er Jahren einer der zentralen Vertreter der polnischen Gegenwartskunst und längst international renommiert, fasziniert mit Werken, die den herkömmlichen Kunstbegriff erweitern. Althamer stellt den Menschen in den Mittelpunkt, soziales Engagement ist ein wesentlicher Aspekt seines künstlerischen Programms. Anlässlich der Preisverleihung widmet das Regensburger Kunstforum Ostdeutsche Galerie (KOG) dem Künstler eine große Ausstellung (ab 3. Juni), in deren Mittelpunkt der kollaborative Aspekt von Althamers Schaffen stehen wird. Der Lovis-Corinth-Preis wird alle zwei Jahre an Künstler vergeben, deren Schaffen einen inhaltlichen oder biografischen Bezug zum östlichen Europa aufweist. Frühere Preisträger waren unter anderen Oskar Kokoschka (1976), Markus Lüpertz (1990), Sigmar Polke (1993), Katharina Sieverding (1996), Magdalena Jetelová (2006), Jiří Georg Dokoupil (2012) und Peter Weibel (2020).