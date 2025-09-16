Zum Hauptinhalt springen

Missglückte Reise nach ÄgyptenWegen falscher Auskünfte: Münchner muss keine Stornogebühren für Hotel zahlen

Lesezeit: 2 Min.

Der Zustand seines Hotelzimmers war einem Ägypten-Reisenden besonders wichtig. Weil er falsche Angaben erhielt, stornierte er seine Buchung – und muss auch keine Stornogebühren zahlen. (Symbolfoto)
Der Zustand seines Hotelzimmers war einem Ägypten-Reisenden besonders wichtig. Weil er falsche Angaben erhielt, stornierte er seine Buchung – und muss auch keine Stornogebühren zahlen. (Symbolfoto) (Foto: Claus Schunk)

Ein Mann bemerkt vor seiner Ägypten-Reise, dass für ihn doch kein renoviertes Zimmer reserviert ist – und cancelt die Buchung.  Doch der Reiseveranstalter verlangt hohe Stornogebühren, am Ende auch vor Gericht.

Von Andreas Salch

Die böse Überraschung kam bei einem Blick ins Internet. Für knapp 2000 Euro hatte ein Münchner Anfang des Jahres in einem Reisebüro eine Pauschalreise nach Ägypten in einem All-inclusive-Hotel gebucht. Besonders wichtig war ihm dabei der Zustand der Zimmer. Deshalb erkundigte er sich bei dem Mitarbeiter des Reisebüros, der ihm die Reise vermittelte, genau darüber. Bei früheren Reisen an den Nil habe er in dieser Hinsicht nämlich keinen guten Erfahrungen gemacht.

Der Mitarbeiter des Reisebüros bemühte sich, die Vorbehalte auszuräumen. Er versicherte, dass alle Zimmer des Hotels, in dem der Kunde seinen Aufenthalt verbringen werde, renoviert seien. Als Beleg hierfür zeigte er auch Fotos der Zimmer, die vom Reiseveranstalter stammten. Da dies den Münchner überzeugte, buchte er also die Reise.

Offenbar kamen ihm dann aber doch Zweifel. Denn bei einem Blick ins Internet stellte er fest, dass – anders als man ihm im Reisebüro versichert hatte – doch nicht alle Zimmer des Hotels renoviert waren. Als er daraufhin den Reiseveranstalter kontaktierte, teilte ihm dieser mit, dass für ihn kein renoviertes Zimmer gebucht sei und auch keines zur Verfügung stehe. Für den Münchner war damit klar, dass er die Reise nicht antreten werde. Er stornierte die Buchung. Der Reiseveranstalter quittierte diese Entscheidung mit einer Stornorechnung in Höhe von 657 Euro. Da der Kunde die Zahlung verweigerte, reichte das Unternehmen eine Zivilklage beim Amtsgericht München ein.

Das Gericht indes wies die Klage ab und gab dem Kunden recht. Der Beklagte, so heißt es im Urteil, habe den von ihm geschlossenen Reisevertrag wirksam vor Reiseantritt gegenüber dem Reiseveranstalter gekündigt. Ferner sei die Pauschalreise, so das Gericht, durch einen „Reisemangel“ erheblich beeinträchtigt und „beinhaltete nicht die zwischen den Parteien vereinbarte Beschaffenheit“. Zuzurechnen sei dieser Mangel der Klägerin. Inhaltlich unzutreffende Erklärungen, die ein Mitarbeiter eines Reisebüros mache, müsse sich der Reiseveranstalter „grundsätzlich“ zuschreiben lassen, stellt das Amtsgericht fest.

Der Mitarbeiter des Reisebüros habe dem beklagten Kunden immerhin Beispielbilder von Zimmern vorgelegt, die vom Reiseveranstalter stammten. Und auf diesen, so das Gericht, seien eben keine unrenovierten Zimmer zu sehen gewesen. Der Mitarbeiter habe dem Kunden somit keine Zusage „ins Blaue“ gemacht. Vielmehr habe der Reiseveranstalter mit seinen Beispielfotos den Anschein erweckt, „dass die Zimmer in dem betroffenen Hotel über einen vergleichbaren, renovierten Standard verfügen“.

Das Urteil des Amtsgerichts München (Az. 112 C 7280/25) ist noch nicht rechtskräftig.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Rechtsstreit
:Teure Hemden nicht bezahlt

Ein Bekleidungshaus liefert maßgeschneiderte Ware zum Preis von 17 000 Euro an einen Stammkunden. Doch der beruft sich darauf, sich nicht an eine Bestellung zu erinnern. Nun hat ihn das Gericht dazu verurteilt, die Rechnung zu begleichen.

Von Susi Wimmer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite