Gut einen Monat nach dem Diebstahl eines Tablets aus der Paulskirche hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Am 10. Juni hatte der Mesner den Mann wiedererkannt, als sich dieser in der Nähe des Gotteshauses aufgehalten hatte, und sofort die Polizei verständigt. Die Beamten nahmen einen 47-Jährigen fest, der nun in Untersuchungshaft sitzt. Am 15. Mai hatte ein Unbekannter ein im Eingangsbereich der Kirche angebrachtes Tablet samt Holzkasten aus der Wandhalterung gerissen. Das Gerät mit einem Wert von mehreren hundert Euro war dort im Rahmen einer Kunstausstellung angebracht gewesen. Von der Tat gab es eine Videoaufzeichnung.