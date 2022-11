Von Franz Kotteder

Wein ist ein sehr vielseitiges Getränk, es gibt ihn zu Discounterpreisen von wenigen Euro im Supermarkt oder für einige Hunderter pro Flasche auf den Karten von Sternelokalen. Wer soll da noch durchblicken? Paula Bosch zum Beispiel. Sie wurde als erste deutsche Sommelière vor allem im Tantris berühmt und gilt seither als erste Instanz in Weinfragen. Ihre Kenntnisse teilt sie gerne auch in Büchern; an diesem Samstag erscheint nun ihr neuestes Werk "Eingeschenkt - Deutschlands erste Sommelière über Winzer, Weine und die Zukunft der Branche" (ZS-Verlag, 240 Seiten, 22,90 Euro). In dem Buch führt sie Gespräche mit zwölf Wegbegleitern, Freunden, Winzern und Stammgästen. Aus München sind mit dabei die Zwei-Sterne-Köche Hans Haas, ehemaliger Küchenchef des Tantris, und Tohru Nakamura, Chefkoch vom Tohru in der Schreiberei, dessen ehemaliger Chef-Sommelier Tobias Klaas (macht sich jetzt mit seinem Zwillingsbruder selbständig), der Garibaldi-Inhaber Eberhard Spangenberg und der Sommelier Daniel Kurosh von der Szene-Pizzeria NineOFive. Das klingt sehr nach der Champions League der Wein- und Gastrobranche. Wer sich erst mal mit dem Breitensport begnügen möchte, kann an diesem Wochenende die Weinmesse Forum Vini besuchen. Die findet seit 1985 in München statt, heuer erstmals im MTC Center. Es sind wieder an die 150 Aussteller am Start, die meisten davon aus Deutschland und Österreich. Es sind aber auch Winzer aus Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland, Slowenien, Kroatien, Luxemburg sowie aus Übersee dabei. An allen Ständen kann man kostenlos probieren. Parallel dazu finden Verkostungen und Seminarrunden statt. Außerdem gibt es Stände mit internationaler Feinkost und kulinarischen Spezialitäten (Forum Vini, MTC Center, Taunusstraße 45/Ingolstädter Str. 45 - 47, 4. bis 6. November, Eintritt: 21 Euro, Freitag 15-21.30 Uhr, Samstag 13-21 Uhr, Sonntag 11-18 Uhr, www.forum-vini.de).

Winzerdinner im Tantris

Der kalifornische Winzer Ted Lemon hat schon mit Weinlegenden aus dem Burgund wie Roumier, Dujac und Roulot gearbeitet und produziert mit seinem Weingut Littorai Weltklasseweine, und zwar konsequent biodynamisch. Am 19. November kommt er ins Tantris, um seine Weine persönlich bei einem Winzerdinner vorzustellen. Dazu gibt es französische Küchenklassiker im Restaurant Tantris DNA von Chefköchin Virginie Protat (Winzerdinner mit Ted Lemon, Samstag, 19. November, 19 Uhr, Tantris DNA, Johann-Fichte-Straße 7, pro Person 350 Euro, Anmeldung per E-Mail unter contact@tantris.de, Telefon: 361 95 90).