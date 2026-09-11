Zum Hauptinhalt springen

Paul Marianne Furtwängler im Porträt„Ich mache meine Identität sichtbar, und das macht mich auch angreifbar“

Lesezeit: 6 Min.

Nicht festgelegt zu werden auf ein Geschlecht, auf der Bühne zu stehen und Filme zu drehen. Davon träumt Paul Marianne Furtwängler.
Nicht festgelegt zu werden auf ein Geschlecht, auf der Bühne zu stehen und Filme zu drehen. Davon träumt Paul Marianne Furtwängler.
Foto: Lilia Maria Piperova

Halbschwester Maria eine berühmte Schauspielerin, Großonkel Wilhelm ein legendärer Dirigent – wie findet man in dieser Künstler-Familie den eigenen Weg? Paul Marianne Furtwängler, 26, non-binär, geht ihn entschlossen.

Von Jutta Czeguhn

SZ bei Google bevorzugen

Der Jogger mit dem aerodynamischen Kinderwagen trabt schon zum dritten Mal vorbei. Der Alte Nordfriedhof mit seinen hohen Bäumen und den efeuumrankten Grabsteinen ist ein Ersatzpark für die Menschen in der Münchner Maxvorstadt. „Einer meiner Lieblingsorte, ich bin hier in der Nähe aufgewachsen, hab’ hier auch zum ersten Mal Alkohol getrunken“, sagt Paul Marianne Furtwängler. Wir sitzen auf einer Bank. Die Stadt scheint weit weg. Der Vorschlag, uns gerade hier zu treffen, kam von ihm. Von ihr. Wochen später werden wir uns noch einmal sprechen, nach dem Anschlag auf den Berliner CSD.

Zur SZ-Startseite

30 Jahre Schlachthof
:„Wenn die AfD einmal was zu sagen hat, gibt es unsere Sendung nicht mehr“

Am 17. September läuft die Jubiläumsshow: Christian Springer und Michael Altinger blicken auf 30 Jahre „Schlachthof“ zurück, den von Ottfried Fischer gegründeten kabarettistischen Fernsehstammtisch des Bayerischen Rundfunks.

SZ PlusInterview von Oliver Hochkeppel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite