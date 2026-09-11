Der Jogger mit dem aerodynamischen Kinderwagen trabt schon zum dritten Mal vorbei. Der Alte Nordfriedhof mit seinen hohen Bäumen und den efeuumrankten Grabsteinen ist ein Ersatzpark für die Menschen in der Münchner Maxvorstadt. „Einer meiner Lieblingsorte, ich bin hier in der Nähe aufgewachsen, hab’ hier auch zum ersten Mal Alkohol getrunken“, sagt Paul Marianne Furtwängler. Wir sitzen auf einer Bank. Die Stadt scheint weit weg. Der Vorschlag, uns gerade hier zu treffen, kam von ihm. Von ihr. Wochen später werden wir uns noch einmal sprechen, nach dem Anschlag auf den Berliner CSD.