Ein gastliches Haus: Der Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Paul von Heyse ließ auf einem Grundstück mit großem Vorgarten an der Luisenstraße seine Villa bauen.

Wo einst der Dichterfürst Paul Heyse Künstler und Intellektuelle empfing, herrscht heute der Verfall. Seine Villa gilt als letztes Beispiel ursprünglicher Gartenstadt-Architektur in der Maxvorstadt. Nun ist ihr Ende eingeläutet.

Von Ulrike Steinbacher

Den kürzesten Weg hatte Franz von Lenbach. Wenn der Malerfürst seinen Freund, den Dichterfürsten, besuchte, und das tat er oft, dann musste er nur die Luisenstraße überqueren, die man damals noch "Louisenstraße" schrieb. Hundert Meter in Richtung Pinakothek - und schon stand er vor der Haustür von Paul Heyse. Heyse, im ausgehenden 19. Jahrhundert Lieblingsschriftsteller des deutschen Bürgertums, war ein leidenschaftlicher Gastgeber. In seinem Haus traf sich, was im literarischen, künstlerischen und intellektuellen München Rang und Namen hatte.