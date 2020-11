Von Rita Argauer

Es ist erschreckend, wie sehr es heute noch nachwirkt, dass der NS-Terror auch künstlerische Lebenslinien brutal durchbrochen hat. Während Richard Strauss oder Carl Orff ihre verheißungsvollen Karrieren nach dem Krieg fortsetzen konnten, blieben Komponisten wie Hans Winterberg oder Paul Ben-Haim eher vergessen. Erst nach und nach werden diese Werke wiederentdeckt. 2020 hat die Musikhochschule München ein Forschungszentrum für solche ins Zwangsvergessen getriebene Musik gegründet. Es trägt den Namen Ben-Haim. Dessen dreisätziges Vokalwerk "Pan", komponiert 1931, hat die BBC-Philharmonic nun unter der Leitung von Omer Meir Wellber mit der Sopranistin Claudia Barainsky erstmals eingespielt.

Paul Ben-Haim ist unter dem Namen Paul Frankenburger 1897 in München geboren. Später war er Assistent von Bruno Walter und Hans Knappertsbuch und schließlich Kapellmeister in Augsburg. Nach der Machtübernahme der Nazis emigrierte er nach Israel. In Deutschland hatte er im spätromantischen Stil komponiert, in Israel ändert er nicht nur seinen Namen, sondern schlägt auch in der Ästhetik seiner Kunst einen neuen Weg ein - er vertonte etwa Gedichte zeitgenössischer jüdischer Schriftsteller und gehört in Israel zu den geschätzten und bekannten modernen Komponisten. "Pan" ist somit eines der letzten Stücke, die er noch in Deutschland schrieb. Grundlage sind Gedichte von Heinrich Lautensack. Die Orchesterpartitur ist übervoll und zeichnet illustrativ den Inhalt der Gedichte nach, die in der somnambul-erotischen Begegnung einer Frau mit dem griechischen Gott Pan münden. Der erste Satz erklingt zitternd, das instrumentale Zwischenspiel setzt auf füllige Streicherdramatik, der dritte Satz ist leicht, glitzernd und umgarnend. Stilistisch blickt die Komposition ins späte 19. Jahrhundert zurück. Schön aber ist an dieser CD, die unter dem Titel "Music of Israel" erschienen ist, dass auf das Vokalwerk zwei Stücke Ben-Haims folgen, die er in Israel komponierte. Eine Pastorale variée für Klarinette und Streichorchester mit Harfe von 1945 in einer revidierten Version von 1948 romantisiert nur zart. Ben-Haims erste Symphonie, komponiert zwischen 1939 und 1940, ist indessen ein stürmisch opulentes Werk. Mächtige Bläsersätze treiben die Musik voran, die einerseits immer noch etwas antiquiertes hat, harmonisch und formal aber nun schon eher an Prokofjew erinnert als an Mahler. Wellber und die BBC-Philharmonics spielen das mit Verve und Lust am Großen und Raumgreifenden.

Music of Israel: Paul Ben-Haim, BBC Philharmonic, Leitung: Omer Meir Wellber