Die Kirche feiert Geburtstag. An diesem Wochenende ist das in St. Maximilian der Fall, dort begehen Pfarrer Rainer Schießler und sein Kirchenteam das sogenannte Patrozinium. Sie feiern also den Geburtstag des Heiligen, dem die Gemeinde ihren Namen verdankt. Und da in diesem Jahr die Edith-Haberland-Stiftung finanziell besonders tatkräftig unterstützt, kann Gerald Häußler, der musikalische Leiter, nicht nur auf seinen Laienchor zurückgreifen, sondern auch noch auf ein Orchester und Solisten, "die zu den besten Münchens gehören".

Häußler, 68, ist seit 41 Jahren der Kirchenmusiker von St. Maximilian. Und in diesem Amt muss man stark sein. Nicht nur, um am Samstagabend zum Benefizkonzert etwa das Brahms-Requiem zur Aufführung zu bringen, bei dem Kartenerlös und die Kollekte an das Kinderkrankenhaus Ternopil in der Ukraine gehen. Auch die Cäcilienmesse am Sonntagvormittag ist herausfordernd (Details unter: www.st-maximilian.de). Vor allem aber muss Häußler sich bei Messen gegen den redefreudigen Schießler, nun auch schon 30 Jahre dort Pfarrer, durchsetzen. Musik- vs. Wort-Anteil. "Es ist ein Spannungsfeld", sagt Häußler und lacht, "aber ein fruchtbares."