Der Schlagersänger und Schauspieler gibt dem Bayerischen Fernsehen Einblick in sein Leben. Er unterstützt queere junge Menschen und sagt: „Ich habe persönlich kein Problem.“ Er fordere Gleichberechtigung, aber provoziere nicht.

Von Sabine Buchwald

Patrick Lindner, 64, hat mit volkstümlichen Schlagern und als Frauenschwarm seine Karriere begonnen. Viele seiner Lieder handeln von Liebe und Zweisamkeit. In der konservativ geprägten Schlagerszene war es lange kaum vorstellbar, dass eine starke Anziehung nicht allein zwischen Mann und Frau vorkommen kann. Der gebürtige Münchner führte deshalb ein Doppelleben. Erst im Alter von 39 Jahren hat er sich geoutet und zu seinem damaligen Partner bekannt. Rückblickend sagte er in einem SZ-Interview auf die Frage, ob er durch seine Homosexualität Anfeindungen erlebt habe: „Ich habe persönlich überhaupt kein Problem.“ Aber das habe wohl damit zu tun, dass er nie provoziere, sondern ganz nüchtern Gleichberechtigung fordere.