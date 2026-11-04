Den Zenit ihrer Karriere hat sie überschritten, ihre letzten Lebensjahre verbringt Patricia Highsmith umgeben von Büchern und einer antiken Waffensammlung in ihrem Chalet in der Schweiz . Mit Menschen will die Krimiautorin nichts mehr zu tun haben, dementsprechend kühl reagiert sie auf den Besuch eines jungen Manns, der sich als Lektor ihres New Yorker Verlags vorstellt. Er will sie zu einem letzten Roman mit ihrer berühmtesten Figur überreden: Highsmith soll den Mörder und Betrüger Tom Ripley ( „Der talentierte Mr. Ripley“ ) literarisch noch einmal auferstehen lassen.

Der alten Dame ist aber weniger am Schreiben als an Spielchen gelegen: Ihr Besucher solle sich einen perfekten Mord für sie ausdenken, sagt sie. Vielleicht wäre das ja etwas für einen neuen Ripley, vielleicht mit einem Durchschnittstypen wie ihm als Protagonisten? Wie gut, dass der junge Mann im Zug eine reiche Erbin kennengelernt hat: Er kontaktiert sie, flirtet mit ihr und landet in ihrem Bett. Doch wie weit wird er gehen?

Den Zenit seiner Karriere hat er überschritten, seinen letzten Spielfilm inszenierte er vor elf Jahren. Mit der Adaption des Theaterstücks „Switzerland“ meldet sich der niederländische Fotograf und Regisseur Anton Corbijn zurück. Seine Fotos und Videos für Depeche Mode oder U2 machten ihn berühmt, seine Filme „Control“ oder „A Most Wanted Man“ liefen weltweit in den Kinos. In „Ein Talent fürs Morden“ erzählt er eine fiktive Geschichte aus dem Leben einer realen Person und vermischt sie mit ihren Kriminalromanen. Da schaut man gerne zu, vor allem wegen der Hauptdarsteller: Helen Mirren spielt Highsmith mit boshaftem Witz, während Alden Ehrenreich als unscheinbarer Verlagsmann ebenso überzeugt wie als verschlagener Verführer.

Ein Talent fürs Morden, I/CH/UK 2026, Regie: Anton Corbijn, Kinostart am 5. November, in München im City, Monopol, Maxim, Leopold und den Museum-Lichtspielen