Gitarren-Guru Pat Metheny umgibt sich in der Isarphilharmonie mit herausragenden jungen Talenten. Und zeigt sich mit ihnen ganz auf der Höhe seiner unverwechselbaren Kunst.

Pat Metheny gehört zu jenem Typ Musiker, der vermutlich 24 Stunden am Tag spielen würde, wenn das physisch möglich wäre. Es sind Geschichten überliefert, nach denen ihn Techniker beim Soundcheck schon von der Bühne vertreiben mussten, weil er, völlig im Spiel versunken, die Zeit vergessen hatte. So erweckte auch das jüngste München-Gastspiel in der Isarphilharmonie den Eindruck, dass der Mann mit der mächtigen Löwenmähne auch mit 71 nichts lieber tut, als Gitarre zu spielen.