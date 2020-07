Die Jugendwerkstatt "Junge Arbeit der Diakonie Hasenbergl e.V." ist mit dem Gütesiegel "berufliche und soziale Integration" ausgezeichnet worden. Damit werde die wertvolle Arbeit der beruflichen und sozialen Integration junger Menschen mit erhöhtem Förderbedarf gewürdigt, wie das bayerische Sozialministerium am Mittwoch mitteilte. Die Junge Arbeit Diakonie Hasenbergl München, die es schon seit 1983 gibt, zählt 75 Teilnehmerplätze in den drei Gewerken Schreinerei, Malerei, und Siebdruck. "Hier wird durch passgenaue Hilfen eine nachhaltige Eingliederung junger Menschen in die Arbeitswelt ermöglicht", sagte Sozialministerin Carolina Trautner. Gefördert würden besonders Projekte, bei denen neben beruflichen Fertigkeiten vor allem soziale Kompetenzen vermittelt werden.