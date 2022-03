Von Josef Grübl

Er legte sich mit den Faschisten an und mit Kommunisten, mit Katholiken, Kapitalisten und korrupten Politikern. Vor einem knappen halben Jahrhundert, im November 1975, wurde Pier Paolo Pasolini am Strand von Ostia ermordet; aufgeklärt ist der Fall bis heute nicht. Ein minderjähriger Strichjunge gestand die Tat und verbüßte eine mehrjährige Haftstrafe; Jahrzehnte später behauptete er, Pasolini sei auf Anweisung mehrerer nicht identifizierter Auftraggeber umgebracht worden. Aber nicht nur seines tragischen Todes wegen spricht man noch heute über ihn: Er hinterließ ein umfangreiches und kraftvolles Werk aus Filmen, Drehbüchern, Theaterstücken, Romanen und Gedichten.

Vor ein paar Tagen wäre Pasolini 100 Jahre alt geworden, das Münchner Filmmuseum widmet ihm aus diesem Anlass eine Filmreihe. Bis Anfang Mai wird eine Auswahl seiner Regiearbeiten gezeigt, von "Accattone - Wer nie sein Brot mit Tränen aß" aus dem Jahr 1961 bis zu seinem letzten, zum Zeitpunkt seines Todes noch unveröffentlichten Film "Salò o le 120 giornate di Sodoma (Die 120 Tage von Sodom)". Pasolini war schon knapp 40 Jahre alt, als er als Regisseur mit "Accattone" debütierte; die Geschichte spielt in einer Trabantenstadt vor den Toren Roms und stellt einen Zuhälter (Franco Citti) in den Mittelpunkt, der sich nach Erlösung sehnt. Der Film verursachte in Italien einen Skandal und wurde von vielen Kinobetreibern boykottiert, doch auf internationalen Festivals erkannte man seine künstlerische Qualität und pries die spröden Bilder sowie die sakrale Inszenierung (untermalt von der Musik Johann Sebastian Bachs).

Detailansicht öffnen Gegenentwurf zu kitschigen Bibelepen: "Il vangelo secondo Matteo (Das erste Evangelium nach Matthäus)". (Foto: Filmmuseum München)

In seinen ersten Filmen kehrte der Regisseur immer wieder in die römischen Vororte zurück, erzählte von Außenseiterinnen und Verlierern, die meisten seiner Darsteller waren Laien. Später wendete er sich antiken Sagen zu und den großen Werken der Weltliteratur, Boccaccio, Chaucer und den Märchen aus "Tausendundeiner Nacht". Die meisten davon lässt die Filmmuseum-Reihe aus, dafür stehen auch weniger bekannte Dokumentarfilme, Episodenfilmbeiträge oder Filmessays auf dem Spielplan. Recht bekannt dagegen ist "Il vangelo secondo Matteo (Das erste Evangelium nach Matthäus)" aus dem Jahr 1964, der zweimal in der Karwoche gezeigt wird. Für den Atheisten Pasolini war dieser Film, den man als Gegenentwurf zu den kitschigen Bibelepen aus Hollywood sehen kann und der Jesus als sozialrevolutionären Messias zeigte, ein Triumph: Er wurde zum Festival in Venedig eingeladen und lief mit einigem Erfolg in den Kinos, sogar für drei Oscars nominierte man ihn.

Detailansicht öffnen Ein junger Mann verführt sämtliche Mitglieder einer Industriellenfamilie: "Teorema (Geometrie der Liebe)" von 1968. (Foto: Filmmuseum München)

Weitere Filme der Reihe sind unter anderem die philosophische Tierfabel "Uccellacci e uccellini (Große Vögel, kleine Vögel)" aus dem Jahr 1966, die im Jahr darauf entstandene Ödipus-Interpretation "Edipo Re (Bett der Gewalt)" oder das mit Terence Stamp und Silvana Mangano prominent besetzte Drama "Teorema (Geometrie der Liebe)" von 1968. Darin verführt ein junger Mann sämtliche Mitglieder einer Mailänder Industriellenfamilie - und stürzt sie in eine existenzielle Krise.

Pier Paolo Pasolini, Di., 15. März, bis Di., 3. Mai, Filmmuseum, St.-Jakobs-Platz 1