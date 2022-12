Der Zeitpunkt ist kühn gewählt: Kurz vor dem Jahreswechsel bringt das Theater "Viel Lärm um Nichts" Shakespeares "Coriolanus" auf die Bühne. Am Donnerstag, 29. Dezember, soll in der Pasinger Fabrik Premiere gefeiert werden. Vermutlich denken da die meisten eher noch an Schlachtplatte als an Schlachten. Aber ein so schön wortverwandter Themenwechsel kann ja ganz willkommen sein. "Coriolanus" spielt im 5. Jahrhundert vor Christus in Rom und Umgebung. Zentrale Figur der Tragödie ist der Feldherr Caius Marcius, der zu Beginn eine erfolgreiche Schlacht schlägt in der verfeindeten Stadt Corioli und daraufhin den Namen Coriolanus erhält. Als er sich an die Politik heranwagt und Konsul werden will, nimmt sein Schicksal eine Kehrtwende, denn politisch begabt ist der Hitzkopf Coriolanus nicht. Er wird verbannt, verbündet sich mit den einstigen Feinden, zieht gegen Rom und wird schließlich ermordet. Das Theater "Viel Lärm um Nichts" hat für seine Version der Tragödie das Personal ordentlich zusammengeschrumpft und zwei Conférenciers hinzugefügt. Regie führt Andreas Seyferth.

Coriolan, Premiere: Donnerstag, 29. Dezember, 20 Uhr, Theater "Viel Lärm um Nichts", Pasinger Fabrik, Karten online: www.theaterviellaermumnichts.de