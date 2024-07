„Die schöne Galathée“ in der Pasinger Fabrik

Kritik von Paul Schäufele

„Sonst nichts?“, fragt Galathée. Der rührige Kunsthändler Midas stellt der zum Leben erwachten Statue nach und behängt sie mit Ringen und glitzernden Steinen. Ob das alles sei? Ganz einfach macht die mannstolle Nymphe es den Zyprioten in Franz von Suppès „Die schöne Galathée“ nicht. Umso einfacher hat es das Publikum in der Pasinger Fabrik. Es amüsiert sich über den unschuldigen, aber meistens wirkungsvollen Witz und freut sich an der effektiv spritzigen Musik.