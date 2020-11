Die Maskenpflicht an Bahnhöfen hat einen kuriosen Nebeneffekt: Die Bundespolizei erwischt in jüngster Zeit immer häufiger gesuchte Straftäter, die am Bahnhof keinen Mund-Nasen-Schutz tragen. Zuletzt kontrollierten Beamte am Freitagabend um 22.20 Uhr am Pasinger Bahnhof einen Maskenverweigerer. Dabei stellte sich heraus, dass nach dem Mann wegen gefährlicher Körperverletzung gefahndet wurde. Bei der Festnahme leistete der 28-jährige Wohnsitzlose Widerstand. Der angetrunkene Mann, bei dem auch etwa fünf Gramm Marihuana gefunden wurde, musste am Sonntag vor den Haftrichter treten.