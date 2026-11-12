Das „Desaster“ am Pasinger Bahnhof, wie es CSU-Stadtrat Sebastian Kriesel nennt, respektive die „ungeordnete Abstellsituation“, wie die Verwaltung schreibt, soll nächstes Jahr ein Ende haben. Dann sollen Radler ein neues Fahrradparkhaus an der Nordseite des Pasinger Bahnhofs bekommen. Das hat der Mobilitätsausschuss des Stadtrats am Mittwoch festgelegt.

Aktuell gibt es dort etwa 720 Radlstellplätze, doch die reichen nicht. Und wenn der Bahnverkehr an Bayerns viertgrößtem Bahnhof zunimmt, wird der Bedarf sogar noch größer werden. 100 000 Reisende zählt die Bahn dort heute schon, bis zum Jahr 2040 soll das Passagieraufkommen um 50 Prozent zunehmen.

Die Stadt geht von einem Bedarf von insgesamt 1300 bis 1450 Radlstellplätzen an der Nordseite der Station aus, die bestehenden Plätze sind da bereits eingerechnet. Im Untergeschoss eines Privatgebäudes an der Gottfried-Keller-Straße 39 sollen zunächst 670 Stellplätze geschaffen werden. Bei Bedarf sollen sie auf 811 Plätze erweitert werden können.

Die Abstellanlage soll vom Eigentümer des Gebäudes mit Standardsystemen der Stadt eingerichtet werden. Vorgesehen sind Doppelstockanlagen, Hoch-Tief-Parker, Anlehnbügel, Stellplätze für Spezialräder, Stellplätze für Mobilitätseingeschränkte sowie gegebenenfalls ein abschließbarer Bereich, der dann voraussichtlich gegen Gebühr genutzt werden kann.

Die Zufahrt im Untergeschoss soll über eine Rampe auf der südöstlichen Seite erfolgen, die direkt am Fuß- und Radweg entlang der Bahnlinie liegt. Zudem sind zwei Aufzüge geplant. Die Stadt will mit dem Eigentümer einen Nutzungsvertrag über 30 Jahre abschließen, die städtische P+R Park & Ride GmbH wird die Betriebsführung übernehmen.

Die Gesamtkosten für Umsetzung und Betrieb in den kommenden 30 Jahren schätzt die Verwaltung auf etwa 10,5 Millionen Euro, die Finanzierung erfolgt zum Teil über Stellplatzablösemittel.