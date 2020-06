Ein alter VW-Bus ist am Donnerstagabend auf der Landsberger Straße in Pasing komplett ausgebrannt. Laut Feuerwehr hatte der Fahrer des T2-Oldtimers gegen 18.15 Uhr während der Fahrt Brandgeruch und Rauch wahrgenommen. Er stellte sein Fahrzeug ab und verständigte die Feuerwehr. Als diese eintraf, stand der VW-Bus schon in Vollbrand, er war nicht mehr zu retten. Zwei in unmittelbarerer Nähe abgestellte Fahrzeuge wurden durch die Hitze des Feuers ebenfalls beschädigt, bei einem davon entstand wie beim VW-Bus Totalschaden. Während der Löschaktion war die Landsberger Straße für etwa 45 Minuten komplett gesperrt. Verletzt wurde niemand.