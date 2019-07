26. Juli 2019, 18:47 Uhr Pasing Vom Vater überfahrene Einjährige stirbt

Ein Vater hatte mit einem Auto sein Kleinkind am Dienstagabend in Pasing überrollt - nun ist die Einjährige an den Folgen des Unfalls gestorben. Das Mädchen überlebte seine schweren Verletzungen am Hirn und an inneren Organen nicht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nachdem die Ehefrau mit der einjährigen Tochter ausgestiegen war und sich außer Sichtweite befand, ließ der 42 Jahre alte Familienvater das Auto anrollen. In diesem Moment habe sich aber die einjährige Tochter plötzlich umgedreht, teilte die Münchner Polizei mit. Das Kleinkind lief zurück neben den anrollenden Wagen, kam dabei ins Stolpern und geriet daraufhin unter das Fahrzeug. Das Mädchen wurde von einem Reifen des 1,5 Tonnen schweren Fahrzeugs überrollt. Ein medizinisch ausgebildeter Nachbar konnte das Kind reanimieren, doch in der Klinik starb die Einjährige an den Folgen der schweren Verletzungen.