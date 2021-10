Von Jutta Czeguhn

Nächtliche Bauarbeiten auf den Gleisen. So manchem, der in der Nähe wohnt, raubt das den Schlaf. Was macht er nun? Er beschwert sich bei denen, die für die Belange der Bevölkerung in Pasing die direkte Anlaufstelle sind, beim Bezirksausschuss (BA). Das Gremium wiederum könnte nun die Klagen gleich weiterreichen an die Deutsche Bahn AG, so dort die zuständige Stelle ausfindig zu machen ist.

Doch der Bezirksausschuss darf das gar nicht, er muss den Weg gehen über die städtischen Referate, in diesem Fall das Referat für Klima- und Umweltschutz. Hat er dann auch gemacht und eine Antwort erhalten, die in der jüngsten BA-Sitzung krachend wie ein einfahrender D-Zug angekommen ist. Empörung ist ein zu schwaches Wort.

Vorsitzender Frieder Vogelsgesang (CSU) verlas das abschlägige Schreiben wörtlich: "Aufgrund extrem knapper Personalressourcen sind wir nun jedoch gezwungen, Priorisierungen vorzunehmen, um unseren Pflichtaufgaben aus dem Bundesemissionsschutzgesetz nachkommen zu können. Wir können uns aktuell mit solchen Vorgängen nicht mehr befassen, da die vorhandenen Kapazitäten für die Erledigungen von Pflichtaufgaben vorbehalten bleiben müssen. Wir bedauern dies sehr, dass wir Ihren Vorgang unbearbeitet zu unserer Entlastung zurückleiten müssen und bitten um ihr Verständnis, hochachtungsvoll ..."

Ein frommer Wunsch, denn von Verständnis kann gar keine Rede sein. "Dieses Schreiben ist an Unverschämtheit nicht zu überbieten", schäumte Vogelsgesang. Es mache ihn geradezu sprachlos. Dabei dürfte es auf Referatsseite doch bekannt sein, dass der BA "solche Vorgänge" eben gerade nicht selbst in die Hand nehmen dürfe, etwa ein höfliches Schreiben an den DB-Konzernbeauftragten zu richten, wie ein Gremiumsmitglied den praktischen Vorschlag machte.

"Dann brauchen wir keine Münchner Stadtverwaltung mehr"

Ein anderes Schreiben des BA-Vorsitzenden ist nun also auf dem Weg oder schon angekommen bei OB Dieter Reiter (SPD), in Kopie ans Referat für Klima- und Umweltschutz. Frieder Vogelsgesang wollte den Text in etwa so formulieren: Bei allem Verständnis für die Personalknappheit - wie sich der OB denn vorstelle, dass der Bezirksausschuss Pasing-Obermenzing seine Arbeit erledigen soll?

"Wir bekommen Bürgeranfragen, die wir nicht beantworten können, weil uns die Fachkompetenz fehlt, genau deswegen geben wir es an die Fachstellen weiter, die dann kompetent die Antwort verfassen, die aber haben jetzt offenbar keine Zeit oder keine Lust und wenden sich wichtigeren Dingen zu." Wenn der OB es dem Gremium künftig erlaube, selbst aktiv zu werden bei den einschlägigen Stellen: "Dann brauchen wir keine Münchner Stadtverwaltung mehr, dann frag ich direkt ..."