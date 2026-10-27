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PasingFußgängerin wird von Tram erfasst

Eine 50-jährige Fußgängerin ist am Montagvormittag von einer Straßenbahn erfasst worden. (Symbolfoto)
Eine 50-jährige Fußgängerin ist am Montagvormittag von einer Straßenbahn erfasst worden. (Symbolfoto)
Foto: Sven Hoppe/dpa

Die 50-Jährige war laut Polizei hinter einem parkenden Lastwagen hervorgekommen. Sie wird mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

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Am Montagvormittag ist eine 50 Jahre alte Münchnerin in Pasing von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Der Trambahnfahrer sowie die Fahrgäste blieben nach Polizeiangaben unverletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr auf der Landsberger Straße. Die Frau wollte die Straße überqueren und kam laut Polizei hinter einem parkenden Lastwagen hervor. Zur gleichen Zeit war eine Trambahn der Linie 14 auf der Landsberger Straße in Richtung Rathaus Pasing unterwegs. Als er die 50-Jährige im Gleisbereich entdeckte, leitete der Trambahnfahrer eine Schnellbremsung ein. „Ein Zusammenstoß konnte jedoch nicht mehr verhindert werden“, so ein Polizeisprecher.

Bei dem Unfall erlitt die Fußgängerin ein lebensbedrohliches Polytrauma. Sie musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie ist nach Polizeiangaben vom Dienstag mittlerweile aber außer Lebensgefahr.

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