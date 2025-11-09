Zum Hauptinhalt springen

Supermarkt in PasingEinbrecher bedient sich am Spirituosenregal – und schläft ein

Das Getränkeangebot eines Supermarkts wollte  ein Mann am Samstagabend gratis auskosten (Symbolfoto). (Foto: IMAGO/Martin Wagner)

Ein Mann schlägt die Scheibe eines Supermarkts ein, um an Getränke zu kommen. Allerdings legt er sich später auch vor Ort hin. Keine gute Idee.

Am Samstagabend ist ein 38-jähriger Mann in einen Supermarkt in Pasing eingebrochen, um dort Getränke zu konsumieren. Nachts um zwei Uhr schlug der Mann mit einem Pflasterstein die Glastür des Geschäfts ein, betrat den Supermarkt und trank mehrere Flaschen aus dem Alkohol-Sortiment. Außerdem bediente er sich am Süßigkeitenregal. Anschließend legte er sich laut Polizei im Verkaufsraum hin und schlief ein.

Die Alarmanlage des Geschäfts hatte da allerdings längst ausgelöst und einen Einbruch signalisiert, woraufhin die Polizei zum Supermarkt an der Kaflerstraße fuhr.

Ein hinzugezogener Hundeführer durchsuchte mit seinem Tier das Gebäude und fand den Mann schlafend. Der 38-Jährige wurde festgenommen, wegen Einbruchs angezeigt und zur Klärung der Haftfrage dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

