Drei offenbar sehr hungrige Jugendliche haben in der Nacht auf Donnerstag einen Snackautomaten am Bahnhof Pasing aufgehebelt und die süße Ware geklaut. Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich die Tat gegen 2.20 Uhr. Als Hebelwerkzeug hätten die Täter einen Ständer für Broschüren benutzt, der in der Nähe des Automaten stand. Die Frontscheibe des Süßigkeitenspenders ging zu Bruch und zwei der Täter verletzten sich an den Scherben. Die Bundespolizei sicherte die Spuren und wertete sie kriminaltechnisch aus. Bereits kurz nach der Tat konnten Beamte zwei 16-Jährige und einen 13 Jahre alten Jugendlichen festnehmen, sie hatten die Beute noch in ihren Taschen. Nach der Feststellung ihrer Personalien wurden die drei Diebe ihren Eltern übergeben. Die genaue Schadenssumme ist laut Polizei noch nicht bekannt, liege aber vermutlich im unteren vierstelligen Bereich. Den Wert der gestohlenen Süßigkeiten hat die Polizei nicht beziffert.