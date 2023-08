So soll es werden: der denkmalgeschützte Riegerhof in München-Pasing.

Von Ellen Draxel

Eine Augenweide ist der Riegerhof an der Planegger Straße 20 derzeit nicht gerade. Ein verfallenes Gemäuer, die Scheune zusammengebrochen, die Steine überwuchert. Das Ambiente eines Lost Place. Dabei war das denkmalgeschützte Gehöft, mitten in Pasings ehemaligem ensemblegeschützten Ortskern in direkter Nachbarschaft zur historischen Gatterburg und zur Pasinger Moschee, einst ein stattlicher Bau. Bis 1977 wohnten Martin Rieger und seine Frau Ingrid in dem mehr als 200 Jahre alten Bauernhaus mit den angeschlossenen Stallungen. Das Ehepaar wollte den Komplex eigentlich abreißen lassen, doch der Denkmalschutz erhob Einspruch. Schließlich verkaufte Rieger das rund 2340 Quadratmeter große Grundstück samt Bestand.