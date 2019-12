Am Freitag hat die Polizei in Pasing einen 40-jährigen Mann festgenommen und zwei gestohlene Laptops in seinem Hotelzimmer sichergestellt. Der Mann war den Beamten aufgefallen, weil er scheinbar ziellos die Verdistraße auf und ab lief. Er erklärte den Beamten, er habe sich verirrt. Als sie ihn durchsuchten, fanden die Polizisten eine geringe Menge Marihuana. Bei der Vernehmung räumte der Mann ein, in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums mittels eines Transponders mehrere Autos geknackt und Wertgegenstände gestohlen zu haben. Unter anderem die Laptops.