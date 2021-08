Die Anzahl der Menschen, die täglich mit dem Fahrrad den Weg in die Arbeit antreten, ist in Pandemiezeiten deutlich gestiegen. Der Tunnel unter den Bahngleisen an der Bärmannstraße nahe dem Nymphenburger Schlosspark war immer schon stark frequentiert, da es für Fahrradfahrer aus dem Westen Münchens, die ohne große Umwege und auf entspannter Strecke in die Innenstadt wollen, ja eigentlich nur diese Passage gibt. Jetzt ist er umso mehr der Flaschenhals, durch den alle wollen, was nicht zuletzt den Schwalben, die dort nisten, einigen Stress bereitet. Geht es nach der SPD-Fraktion im Bezirksausschuss Pasing-Obermenzing, könnten noch einige Radlerinnen und Radler mehr hinzukommen. Und zwar jene aus dem großen Wohnquartier an der Paul-Gerhardt-Allee, die den Bärmann-Tunnel künftig auf direkterem Weg erreichen sollen. Das jedenfalls wünschen sich die Sozialdemokraten in ihrem Antrag, mit dem sich jetzt die Stadtverwaltung befassen muss: Die Landeshauptstadt wird gebeten, den Angela-von-den-Driesch-Weg, den Fußgänger und Radfahrer gleichermaßen nutzen, möglichst bald fertigzustellen und an den Bärmann-Tunnel anzubinden. Zurzeit ist er nur bis zur Peter-Anders-Straße ausgebaut. Wenigstens als Provisorium mit reduzierter Breite, so die SPD, könnte der Weg angelegt werden, bis alle Bauten der neuen Siedlung in diesem Bereich errichtet sind.

Die SPD weist darauf hin, dass die Hälfte der Bewohnerinnen und Bewohner im Neubaugebiet bereits eingezogen sei und noch viele in diesem Jahr folgen werden. Zudem würden noch weitaus mehr Pasingerinnen und Pasinger den Radweg an der Schlossmauer nutzen, wenn auch die Rad-/Fußgängerbrücke nördlich der Bahnüberführung an der Offenbachstraße fertiggestellt sein wird.