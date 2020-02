Zwei Männer haben in Pasing ein Wettbüro von Tipico überfallen. Am Freitag gegen 23 Uhr betraten die maskierten Täter den Laden. Einer der beiden zog eine Pistole, ging auf die beiden Angestellten des Wettbüros los und ließ sich die Tageseinnahmen überreichen. Dann flüchteten die dunkel gekleideten, etwa 18 bis 25 Jahre alten Männer auf der Planegger Straße Richtung Norden. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Ergebnis. Die Polizei bittet um Hinweise über 089/291 00. Ähnliche Taten ereigneten sich bereits in den vergangenen Wochen in Moosach und in Großhadern.

