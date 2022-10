Von Ellen Draxel

"Ihr wollt wissen, wie es in den 1970er Jahren war, in Pasing-Obermenzing erwachsen zu werden? Dann müsst Ihr ,Die wilde Wut des Wellensittichs' lesen", verrät Peter Probst. Am Samstag, 15. Oktober, liest der Schriftsteller und Drehbuchautor um 19.30 Uhr im Ebenböckhaus an der Ebenböckstraße 11 aus seinem neuen Buch - Autobiographisches inbegriffen. Der Abend ist Teil einer dreiteiligen, von Silke Schlichtmann und Nils Freytag organisierten Lesereihe, die an diesem Wochenende startet.

Seit einigen Jahren schon engagiert sich das Paar in der Leseförderung, jetzt haben beide in Kooperation mit der Pasinger Fabrik und der Stadtteilbibliothek "Pasing liest vor" ins Leben gerufen. Beim ersten Event am Samstag, 8. Oktober, dürfen Erwachsene von 16 Uhr an in der Bibliothek an der Bäckerstraße 9 aus ihren Lieblingskinderbüchern vorlesen - bevor am Ende eine oder einer von einer Kinderjury zum Lesekönig oder zur Lesekönigin gekrönt wird. Einen Tag später, am Sonntag, 9. Oktober, sind dann die Mädchen und Jungen selbst dran: Von 11 Uhr an lesen Pasinger Grundschulkinder im Kindercafé der Pasinger Fabrik an der August-Exter-Straße 1 aus ihren Lieblingsbüchern. Anschließend gibt es ein Frühstück für die Leseratten und ihre Gäste.

Die Organisatoren bitten um Anmeldung zu den Veranstaltungen - für den Probst-Abend an silke.schlichtmann@t-online.de, für die Erwachsenenlesungen an stb.pasing.kult@muenchen.de oder telefonisch unter 233-37265 und für den Vormittag mit den Grundschülern an kjwpasingpresse@kulturundspielraum.de oder unter Telefon 888 88 06.