"Künstlerische Lichtblicke in Pasing": Unter diesem Titel veranstaltet die SPD in Pasing am Samstag, 7. März, einen Spaziergang durch den Stadtbezirk. Von 18 Uhr an wandert die Gruppe mit den Künstlern Martin Blumöhr und Wolfgang Haller sowie dem Bezirksausschussmitglied Rüdiger Schaar durch das Viertel, um die Wechselwirkung zwischen Beleuchtung und Kunstobjekten zu betrachten und einen Blick auf ihre Entstehungsgeschichte zu werfen und sie zu erfahren. Geplant sind Stopps an den Kunstwerken "Wolkentunnel", "Randbreite" und "Tunnelblick" sowie an den Stromtrafostationen am Pasinger Rathaus und auf der Verkehrsinsel der Alten Allee. Treffpunkt zum Rundgang ist am öffentlichen Bücherschrank am Pasinger Rathaus, Landsberger Straße 486.