Pasing Arcaden:Junge Männer klauen Schmuckaufsteller mit Silberketten

Drei polizeibekannte junge Männer haben am Dienstagnachmittag Schmuck aus einem Juweliergeschäft in den Pasing Arcaden gestohlen. Sie gingen dabei derart tollpatschig vor, dass ein Zeuge die Polizei alarmieren und diese die drei Tatverdächtigen festnehmen konnten.

Als mutmaßlicher Haupttäter gilt ein 16-Jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Er nahm in einem unbeobachteten Augenblick einen ganzen Aufsteller mit mehr als 40 Silberketten aus dem Schmuckgeschäft mit. Den Wert der Beute beziffert die Polizei auf mehrere Tausend Euro.

Kurz darauf beobachtete ein Anwohner, wie drei junge Männer in einem Innenhof in der Nähe einen Schmuckaufsteller in einem Gebüsch versteckten und Silberketten unter sich verteilten. Die alarmierten Beamte trafen auf drei alte Bekannte - neben dem 16-Jährigen noch auf einen 19- und einen 24-Jährigen.

Außer den Silberketten hatten die mutmaßlichen Diebe auch noch original verpackte T-Shirts und hochpreisige Parfums, ebenfalls aus Geschäften des Pasinger Einkaufszentrums, bei sich. Erschwerend kommt hinzu, dass einer der jungen Männer ein Taschenmesser bei sich hatte, was die Tat zu einem "Diebstahl mit Waffen macht". Gegen den 16-Jährigen wurde wegen Fluchtgefahr Haftbefehl erlassen.