Von Ellen Draxel

Die Eltern der Wohnanlage "Anders wohnen" haben sich viel Mühe gemacht mit den Schulwegen ihrer Kinder. Angehängt an einen offenen Brief haben sie die Routen in einem Stadtplan rot gepunktet, dick und dünn gestrichelt - um sicher zur gehen, dass die Botschaft an die Lokalpolitiker und an Stadtschulrat Florian Kraus auf keinen Fall missverstanden werden kann. In dem Schreiben selbst ist von "verschlossenen Schultüren" die Rede, von "widersprüchlichen Aussagen" und einem "immensem Vertrauensbruch".

Viele Familien hatten sich auf die Eröffnung der neuen Grundschule an der Pasinger Hermine-von-Parish-Straße im September gefreut, einige sind sogar deshalb ins Neubauquartier an der Paul-Gerhardt-Allee gezogen. "Die Stadt hat den Schulneubau groß beworben und uns damit ins Quartier gelockt", erzählte ein Vater jüngst in der Sitzung des Bezirksausschusses Pasing-Obermenzing. Mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen zog er 2019 in das neue Wohngebiet, in der Gewissheit, dass seine Jungs es dann nicht mehr weit in die Schule haben würden.

Doch dann wurden die Schulsprengel der Grandlschule, der Oselschule und der Hermine-von-Parish-Schule neu eingeteilt, um alle Bildungseinrichtungen möglichst gleichmäßig auszulasten. Mit zum Teil bizarren Folgen: So gibt es nun Mädchen und Jungen, die unmittelbar neben der nagelneuen Hermine-von-Parish-Schule wohnen, von Herbst an diese Schule aber links liegen lassen müssen, um bis zu zwei Kilometer zur Oselschule zurückzulegen. Die neue Sprengelgrenze führt mitten durch das neue Wohngebiet an der Paul-Gerhardt-Allee. Das, monieren die Eltern, schaffe in einem Viertel, das eigentlich zusammenwachsen solle, das "Gefühl einer Zwei-Klassen-Gesellschaft".

Kritik üben aber auch Eltern, deren Kinder bisher die Grandlschule besuchen und künftig in die Oselstraße gehen sollen. Stephan Kelch zum Beispiel wohnt mit seiner Frau und seinen drei Kindern an der Schrämelstraße. Gegen die Änderung des Sprengels an sich hat er nichts, ebenso wenig wie die 16 anderen Mütter und Väter, die sich gemeinsam mit ihm an Pasings Lokalpolitiker gewandt haben. "Damit können wir gut leben, uns ist allen klar, dass sich die Stadt verändert", sagt er.

Das städtische Konzept wirke "unausgegoren und nicht zu Ende gedacht"

Womit die Eltern allerdings sehr wohl ein Problem haben, ist die "signifikant" schlechtere Situation der Nachmittagsbetreuung an der Oselschule. Schon jetzt verfüge die Grandlschule mit 250 Plätzen in städtischen schulbegleitenden Einrichtungen über mehr als dreimal so viele Betreuungsplätze wie die Oselschule. Und das, obwohl die Grandlschule nur ein Viertel mehr Kinder besuchten. Und nun solle sich das Einzugsgebiet der Oselschule auch noch deutlich vergrößern. Das städtische Konzept, findet Kelch, wirke "unausgegoren und nicht zu Ende gedacht".

Das zeige sich auch daran, dass der neue Sprengel nicht für die ganze Schrämelstraße gelte, sondern nur für die ungeraden Hausnummern. "Wenn unser Sohn einen Kumpel auf der anderen Straßenseite hat, dann geht der in eine andere Schule." Damit aber reiße man die Kinder aus ihrem Freundschaftsgefüge. Im Bezirksausschuss brachte Christian Müller (SPD) die Kritik an der Schulweg-Misere und dem Betreuungs-Wirrwarr auf den Punkt. "Wir brauchen", forderte er, "ein verbindliches Betreuungsangebot an allen Schulen". Denn wie solle man den Eltern erklären, dass es an einer Schule klappe - und an der anderen nicht?

Müller, der zugleich Rathaus-Fraktionschef seiner Partei ist, kann insbesondere nicht nachvollziehen, dass die Schulweg-Frage und die Betreuungsproblematik ungeklärt seien, die Behörden aber bereits planten, in den Schulneubau an der Hermine-von-Parish-Straße neben den Grundschulklassen auch noch etliche Klassen des Sonderpädagogischen Förderzentrums München Nord-West "reinzubatzen". Das sei "so nicht hinnehmbar".

Der Bezirksausschuss (BA) fordert eine Sondersitzung mit allen Beteiligten zum Thema noch im Februar. Denn Mitte März startet die Vergabe für die Kita-Plätze. Im städtischen Bildungsreferat indes verweist man auf einen bereits im Dezember durchgeführten Runden Tisch, bei dem neben Vertretern der Regierung von Oberbayern und des Staatlichen Schulamts auch die Schulleitungen und Elternbeiräte der betroffenen Grundschulen sowie der BA-Chef zugegen waren. Die Variante, die nun im Kreuzfeuer stehe - und die gewählt worden sei, um einer Reduzierung der Oselschule auf eine schwache Dreizügigkeit entgegenzuwirken - sei bei diesem Treffen "Konsens" gewesen, erklärt Sprecher Andreas Haas.

Eine Änderung der Einteilung lehnt das Bildungsreferat ab

"Eine nochmalige Änderung zum aktuellen Zeitpunkt", betont er, "hätte auf Grund der extremen zeitlichen Nähe zur Schuleinschreibung am 16. März sowie zum Online-Informationsabend einen Tag zuvor erhebliche Nachteile für die betroffenen Eltern sowie deren Kinder." Denn diese wüssten dann nicht mehr rechtzeitig, zu welchem Sprengel sie gehörten. "Wir raten daher dringend von einer nochmaligen Änderung der Vorschläge und einer entsprechenden Verunsicherung der Familien ab."

Die endgültige Entscheidung der Sprengelzuordnung obliegt der Regierung von Oberbayern in Abstimmung mit dem Staatlichen Schulamt. Was die Frage der Nachmittagsbetreuung anbelangt, so ist laut dem Bildungsreferat "mit der vorgeschlagenen Sprengeländerung kein weiterer Anstieg der Schüler- und Schülerinnenzahlen und eine damit verbundene Verschlechterung des ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangebots an der Grundschule Oselstraße zu erwarten".

Der Elternberatung für den Grundschulbereich seien im laufenden Schuljahr lediglich "sechs offene Betreuungsbedarfe" für die Oselschule bekannt. Die geplante Ausweitung des Betreuungsplatzangebots in Form von Erweiterungen bereits bestehender Einrichtung als auch durch Neubauten gehe aber "weit über diese aktuell offenen Bedarfe hinaus".

Und die Interimsnutzung der Hermine-von-Parish-Grundschule als Förderschulstandort? Die Stadt, erklärt dazu Haas, habe auch für Förderschulen die gesetzliche Verpflichtung, ausreichend Schulraum zur Verfügung zu stellen. Die Hermine-von-Parish-Schule biete für das Förderschulzentrum München Nord-Ost, das für einige Jahre einen Interimsstandort benötige, gute Wegebeziehungen und Anfahrtsmöglichkeiten für den Hol- und Bringverkehr. Im Übrigen ließen sich inklusive Synergieeffekte zwischen Grund- und Förderschule durch die Nutzung eines gemeinsamen Schulstandortes "optimal etablieren". Die einmal geschaffenen inklusiven Strukturen an der neuen Pasinger Grundschule sollen auch nach der Rückkehr des Förderzentrums an die Rothwiesenstraße fortgeführt werden.