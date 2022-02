Die Beamten durchsuchten das Zimmer des 25-Jährigen in der elterlichen Wohnung - und fanden Koks, Marihuana sowie Bargeld.

Die Polizei hat in Pasing einen 25 Jahre alten Mann verhaftet, nachdem eine Wohnungsdurchsuchung den Verdacht bestätigte, dass er mit Drogen handelt. Bei der Durchsuchung seines Zimmers in der elterlichen Wohnung fanden die Beamten des Rauschgiftdezernats eine "nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln sowie Bargeld und eine Feinwaage", wie es im Polizeibericht hieß.

Nachdem zunächst etwa 70 Gramm Kokain sichergestellt worden waren, kamen bei der weiteren Durchsuchung der Wohnung in einem Bettkasten zudem rund vier Kilo Marihuana zum Vorschein, die ebenfalls sofort beschlagnahmt wurden.

Der 25-Jährige wurde vorläufig festgenommen, der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl. Der Mann ist "hinreichend bekannt" bei den Behörden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Außer mit Drogendelikten trat er auch schon mit Eigentums- und Gewalttaten in Erscheinung.